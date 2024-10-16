Devlet Bahçeli elini masaya vurdu Öcalan'a seslendi! Şirin Payzın neden rahatsız oldu?

Gazeteci Hadi Özışık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililere el uzatmasının ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi. Özışık, "Selahattin Demirtaş niye cezaevinde?" diye soran Şirin Payzın'a yanıt verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki Grup Toplantısı’nda DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından başlayan sürece dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin meclis sıralarındaki DEM Parti ile tokalaşmaya da değindiği grup toplantısındaki konuşmasında şu cümleler öne çıktı:

"Bu hususta DEM Parti’nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el Türkiye’de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir."

Öte yandan Bahçeli, Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği sırada "Türkiye'ye dönünce hizmet edeceğim" sözlerini hatırlatarak PKK liderinden örgüt militanlarına silah bırakıp, teslim olması yönünde talimat vermesini istedi.

Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Devlet bey demiş ki; 'Uzattığım el hesapsız, kitapsızdır' demiş. Ben ona diyorum ki; Devlet bey doğrusunu yapıyorsun, bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Milletin temsilcisine ulaşan el milletin kendisinedir. Yıllardır bunu yapmadın, o yüzden size, AK Parti'ye karşı çıktık" dedi.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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