BIST 8.810
DOLAR 34,23
EURO 37,29
ALTIN 2.945,42
HABER /  GÜNCEL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani Ankara’yı ziyaret edecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani Ankara’yı ziyaret edecek

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara’yı ziyaret edecek.

Abone ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Ankara’yı ziyaret edecek.

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Göktaş duyurdu: "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu: "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
SON DAKİKA! Malatya'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
SON DAKİKA! Malatya'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Hyundai, INSTER'ın yeni versiyonu INSTER Cross'u tanıttı
Hyundai, INSTER'ın yeni versiyonu INSTER Cross'u tanıttı
ABD Başkanı Joe Biden'dan kongreye İsrail'e füze savunma sistemi mektubu
ABD Başkanı Joe Biden'dan kongreye İsrail'e füze savunma sistemi mektubu
ABD'yi sarsan Mliton Kasırgası'nda ağır bilanço
ABD'yi sarsan Mliton Kasırgası'nda ağır bilanço
Devlet Bahçeli elini masaya vurdu Öcalan'a seslendi! Şirin Payzın neden rahatsız oldu?
Devlet Bahçeli elini masaya vurdu Öcalan'a seslendi! Şirin Payzın neden rahatsız oldu?
MİT, Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi
MİT, Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi
Gaziantep'te 5 gün kalmanız için neden! Fatma Şahin'in hamamdan peynir müzesi inşası!
Gaziantep'te 5 gün kalmanız için neden! Fatma Şahin'in hamamdan peynir müzesi inşası!
Oyuncu Meltem Miraloğlu: Amerika'da rehin tutuluyorum
Oyuncu Meltem Miraloğlu: Amerika'da rehin tutuluyorum
Rojin'in sır ölümünün ardından abisi kimsenin bilmediği detayı anlattı
Rojin'in sır ölümünün ardından abisi kimsenin bilmediği detayı anlattı
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi