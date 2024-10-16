Emekli maaşları 2025'te düşecek mi? Uzman isim açıkladı

Milyonların emekliliğini etkileyecek yeni düzenlemeler yolda! Ocak ayının yaklaşmasıyla emekli maaş hesapları başladı. Bir taraftan da yeni emeklilik sisteminin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Uzmanlar maaş hesaplama yöntemlerinin değişeceğini ifade ederken prim günü aylığı ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gibi konular emeklinin gündeminde.

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Vatandaşın gündeminde emekli maaş zamları ve emeklilik sistemindeki değişimler var. Prim günü aylığı, yeni sigorta sistemi, çalışan emekliye ikinci maaş gibi düzenlemeler merak ediliyor. Emeklilikte maaş hesaplama sisteminin de değişeceği ifade ediliyor. İşte milyonların beklediği tüm detaylar…

Emeklilikte yeni sistemin bu yıl Meclis’e gelmesi ve sistem üzerinden yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem katıldığı canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdem maaş hesaplama yönteminin değişeceğinden bahsederek şunları kaydetti:

Burada üçlü bir yapı var; 2000 öncesi ayrı hesaplanıyor, 2000 ile 2008 ayrı, 2008 sonrası ayrı, farklı aylık bağlama oranları var, farklı güncelleme rakamları var. Yine üç ayrı kanuna göre hesaplama yapılıyor. Karmaşık bir sistem.

Bunun sadeleşmesi gündemde. Burada bu güncelleme katsayıları sebebiyle de yıllar arasında çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor ki 2024 ile 2025 arasında çok bariz bir güncelleme katsayısı farkı ortaya çıktı.

Bununla ilgili de bir çalışma başlatıldığını Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı yine AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler de bu çalışmanın bitmesini beklediklerini, bu çalışma geldiğinde yani bu çalışmanın neticesine göre de bir yasal düzenlemeyle bu farkın kapatılabileceğini söylemişti. Bazı haberler varmış işte bu çalışma sonunda işte bir yasal düzenleme olmayacağı yönünde ama daha çalışma bitmedi bir görelim.

2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanlar arasında ortaya çıkacağı söylenen maaş zam farkıyla ilgili de açıklamalar yapan Erdem, şöyle konuştu:

Ama şu gerçek ki 2024'te güncelleme katsayısı daha yüksek çıkıyor. Bu yıl emeklilik müracaatı yapanlar 2025'te müracaat edeceklere göre daha yüksek bir güncelleme kat sayısıyla maaşlarını çarpacaklar. Maaş düşürülmüyor, yeni emekli olacaklarla ilgili bir durum bu, emeklilerle ilgili bir durum değil. Emeklilerin maaşının düşürülmesi diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu hesaplama yöntemi değişebilir.

Buna bağlı olarak da ikinci madde işte zaten bunun içinde yer alacak, orta vadeli programda da yer aldı. Bugün maaş hesaplama sistemindeki biz burada da konuşuyoruz çalışanların ödediği prim miktarları çok etkili. Yani aldığınız maaşa göre ödediğiniz primler sizin emekli maaşınızı belirliyor ama çalıştığınız gün sayısı o kadar etki etmiyordu.

Şimdi çalışma gününün de emekli maaşını arttıracak bir etki yapacağı bir sistem gelebilir. Bu orta vadeli programda yer almıştı yani çalışma hayatında daha çok kalanın daha avantajlı olacağı bir sistem gelebilir. Tabii bu yasa çıktıktan sonraki dönemi kapsayacak gibi görünüyor ama yasa çıkarken öyle bir madde konulur ki mevcut emeklileri de kapsayabilir. Dolayısıyla onların... Ama bu tabii büyük bir iş olur, bir intibaktan bahsediyoruz o zaman, yeniden maaşların hesaplanması gibi. Ama şu anda görünen yasa çıktıktan sonraki dönemi kapsayacak gibi görünüyor.