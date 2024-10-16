DenizBank'tan kadın çiftçilere özel kampanyalar

DenizBank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, "Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle, tarım için ter döken kadın çiftçilerimiz için avantajlı kampanyalar hayata geçirdik" dedi

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DenizBank, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü Üretici Kart'a özel kampanyalarla düzenliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Üretici Kart sahibi kadın üreticilere 3 ay faizsiz 10 bin liraya varan nakit avans ve uygun faiz oranıyla 60 aya kadar kredi fırsatı sunuluyor. Aynı zamanda Banka, Üretici Kartları ile Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) yaptıracak kadın çiftçilerin ilk katkı paylarını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, DenizBank olarak insan kaynağı ve ürün çeşitliliği ile tarıma yönelik tasarlanan, yurdun dört yanına yaygın şube ağlarıyla bu alana odaklanan ilk özel banka olduklarını belirtti.

Eskiduman, bugün itibarıyla yüzde 53 pazar paylarıyla üretimin sürdürülebilirliği ve yerel ekonominin güçlenmesi için çalıştıklarını kaydederek, 'Dünya genelinde tarım iş gücünün önemli bir kısmını oluşturan kadınları güçlendirmenin, onlara kapsamlı finansal araçlar sunmanın toplumsal kalkınmayı ne kadar yukarı taşıdığının bilincindeyiz. Bu yaklaşımla, Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle, tarım için ter döken kadın çiftçilerimiz için avantajlı kampanyalar hayata geçirdik. Tarımdaki yoğun kadın emeğine destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında durmaya, tarım için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.