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Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

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Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

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Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

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