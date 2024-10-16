Malatya’daki 5,9 büyüklüğündeki depremde 3 bina hasar aldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'daki 3 binada hasar meydana geldi. Elazığ'da kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.

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Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Şanlıurfa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandığını, sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiğini bildirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz , yaptığı açıklamada, şu ana kadar kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Kentte, mahkemelik olanlar dışında ağır hasarlı binaların tamamının daha önceden yıkıldığını söyleyen Yavuz, yıkım için mahkeme aşaması beklenen binaların da tahliye edilmiş olduğunu dile getirdi.

Yavuz, "Bir binanın çöktüğüne dair sosyal medyada bazı görüntüleri biz de gördük ama bu bizim kontrollü yıktığımız bir binadan görüntüler. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızı paniğe düşürecek doğrulanmamış görüntülerin yayınlanmaması ricamız." diye konuştu.

Saha taramalarının sürdüğünü kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil ama panik olan vatandaşlarımız, buna ilişkin ihbarlar var." dedi.

Hasarlı olan tahliye edilmiş binalardan uzak durulmasını isteyen Yavuz, okulların tedbir amacıyla bugün için tatil edildiğini bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan, deprem anı kentte yayın yapan Er Tv'de canlı yayına yansıdı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde de insanların yaşadığı panik yer alıyor.

Depremin ardından saha çalışmaları devam ediyor

AFAD'tan yapılan açıklamada, deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığı, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, AA muhabirine, AFAD İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet ekipleri ve diğer personelin sahada taramalarını sürdürdüğünü söyledi.

Depremin artçılarının devam edebileceğini belirten Akgün, "Vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri gerektiği" uyarısında bulundu.