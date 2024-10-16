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Malatya'daki deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Malatya'daki deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak duyururken, Kandilli ise 6.0 olarak açıkladı. Yer bilimci Naci Görür de panik yaratan depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

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 Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu. "Endişe yok" diyen Görür şunları kaydetti:

"Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok"

5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.

Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

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