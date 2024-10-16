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Akaryakıt taşıyan tanker patladı, 94 kişi hayatını kaybetti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akaryakıt taşıyan tanker patladı, 94 kişi hayatını kaybetti!

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi öldü.

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Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldiğini belirtti.

Adamu, patlamada 94 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altına alındığını söyleyen Adamu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Not: Haberin görseli arşivdir.

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