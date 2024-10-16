MEB'den yeni düzenleme! Başvuru yapacaklar dikkat

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle bilişim teknolojilerinden müziğe, spordan kişisel gelişim kurslarına kadar pek çok alanda eğitimlerin verildiği halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerine kurs başvuruları elektronik ortama taşındı. Kurslara katılmak isteyenler başvurularını, "e-yaygin.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlığa bağlı halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinin bulunduğu hayat boyu öğrenme kurumlarının kuruluşu, görevleri, eğitim ve öğretimin işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeleri düzenleyen ve 11 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, gelişen ve değişen şartlar ile Bakanlığa ulaşan istek ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değişikliğe gidildi.

Buna göre, olgunlaşma enstitülerinde uygulanan katılımın yeterli seviyede olmadığı iki yıllık mesleki ve teknik denklik programı uygulamadan kaldırılarak bunun yerine kurumların vizyonlarına uygun ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda "olgunlaşma enstitüsü kurs programları"nın düzenlenmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, olgunlaşma enstitüsü kurs programlarına, en az ilköğretim okulu, ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olup 18 yaşını dolduranlar başvurabilecek. Başvurularda ayrıca ilgili kurs programında belirtilen giriş koşulları istenecek.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak

Yeni düzeleme ile halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerine kurs başvurularının elektronik ortama taşınması sağlandı. Bu kurslara katılmak isteyenler, taleplerini "e-yaygin.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek. Bu modül üzerinden istenen herhangi bir kursun açılması için talepte de bulunulabilecek. Bakanlık yeterli talep geldiğinde ve kurs açıldığında, başvuru sahibine bilgi iletecek.

Kurs merkezlerine gitmeden elektronik ortamda yapılan başvurularla zaman ve kaynak israfının önlenmesi ile bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca kursa ilişkin belgelerin e-Devlet üzerinden sunulmasına öncelik verilecek.

Düzenleme ile deneyimli usta öğreticilerin puanı artırılarak görevlendirmelerde bu eğiticilere öncelik tanınacak.

Farklı kurs programları olmak kaydıyla kişiler aynı zamanda ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla iki kursa kayıt yaptırabilecek. İhtiyaç halinde Bakanlıkça belirlenen kurslara katılacak kursiyerlere bu husus uygulanmayacak.

İllerin iş gücü ihtiyacına göre kurslar açılacak

Olgunlaşma enstitülerine vizyon kazandırılması, yürütülecek çalışmalarda takip edilecek yol haritasının belirlenmesi, ulusal ve uluslararası projelerin takibi, kurumların tasarım, üretim, pazarlama çalışmalarında kurumsallaşmalarının ve günceli takip etmelerinin sağlanması amacıyla Olgunlaşma Enstitüleri Danışma Kurulu oluşturulacak.

Bu kurulun oluşturulmasıyla sektörden alan uzmanlarının katılımıyla oluşturulacak danışma kurulu ile sektörle işbirliğinin artırılması, olgunlaşma enstitülerinin faaliyetlerinin daha planlı ve sürdürebilir olarak yürütülmesi amaçlanıyor.

Ayrıca kurs planlamaları, il ve ilçenin nüfusu, demografik yapısı, coğrafi özellikleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve kurumsal kapasite gibi hususlar dikkate alınarak yapılacak.

Özel eğitim öğrencilerinin aileleri için de kurslar açılacak

Yeni düzenlemeyle özel eğitim öğrencilerinin eğitim aldığı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, bu öğrencilerin ailelerine yönelik kurslar düzenlenmesi sağlandı. Böylelikle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik düzenlenecek kurslara erişim kolaylaştırıldı.

Yapılan düzenleme ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin kurslardan daha fazla yararlanabilmesine yönelik yeni hükümler getirildi.

Yeni düzenleme ile ayrıca kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarından yararlanabileceklerin, örgün eğitimde olduğu gibi kurslara da kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla katılımlarına olanak sağlandı.

Yaygın eğitim kurslarına rehberlik faaliyetleri getiriliyor

Yönetmelikte, hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülecek mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği faaliyetlerine ilişkin hükümlere ayrıntılı olarak yer verildi.

Bu kapsamda kurumlar, farklı meslek seçeneklerini tanıtarak kursiyerlerin bu meslekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacak. Meslek fuarları, seminerler ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlenebilecek.

Kursiyerlere kariyer fırsatları, yeniden eğitim planlaması, iş ilanları ve uzun vadeli kariyer hedefi belirlemelerine yönelik destek sağlanacak.

Yapılan düzenleme ile kurslar öncelikle kurum binalarında, eğitim kurumlarına ait binalarda, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, il, ilçe, belde, köy ve mahallelerde eğitim için sağlanan yerlerde ve gezici olarak hazırlanan mobil eğitim araçlarında düzenlenecek.

Ayrıca Bakanlığa bağlı eğitim kurumları dışında açılan kurs yerleri için kurum tarafından uygunluk raporunun düzenlenmesi gerekecek.