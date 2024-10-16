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Kamala Harris ve Donald Trump yarışı için start!

Kamala Harris ve Donald Trump yarışı için start!

ABD'de Kamala Harris ve Donald Trump'ın seçim yarışı başladı. Georgia eyaletinde ilk oy verme işlemi için insanlar harekete geçti. Şimdiye kadar katılım 200 bini aştı. 

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ABD​'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri​ için ilk oy verme​ işlemleri Georgia​ eyaletinde başladı. 5 Kasım'a kadar devam edecek oy kullanma​ işlemleri, salıncak eyaletlerden biri olan Georgia'da 200 bini aştı. 

2020 seçimlerinden sonra değişen eyalet yasalarının ardından sandık sayısı azalırken, 7 gün 24 saat açık olan sandıklar sadece belirli saatlerde açık kalacak. All Voting Is Local'ın Georgia Eyalet Direktörü Kristin Nabers, sandıkların kullanımı zorlaştırıldığı için daha az seçmenin bu imkandan faydalanabileceğini belirterek, buna rağmen erken oy kullanımının genişletildiğini hatırlattı.

Georgia'da seçim sonuçlarının hızla açıklanabilmesi için değişiklikler de yapıldı. İlçelerin sonuçları, seçim günü akşamı saat 20.00'de düzenli aralıklarla bildirmesi gerekiyor. Eyalet yetkilileri, hızlı, adil ve şeffaf sonuçlar sağlamayı hedefliyor.

Demokratlar ve oy hakkı savunucuları, bu yeni kuralların seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen yetkililer tarafından kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan perşembe sabahı itibariyle North Carolina'da da oy verme işleminin başlaması bekleniyor.

NBC News’ın 4-8 Ekim arasında yaptığı anketine göre, yüzde 48 Harris alırken Trump’ın da yüzde 48 oy almasıyla ikili arasındaki rekabet eşitlenmiş durumda. Diğer yüzde 4'lük kesim ise kararsız olduğunu ya da bu iki büyük parti adayı arasında seçim yapmak zorunda kaldığında iki seçenekten birine oy vermeyeceğini söylüyor.

NBC News tarafından eylül ayında yapılan ankete göre ise Harris yüzde 49, Trump ise yüzde 44 almış ve arada 5 puanlık fark oluşmuştu. 

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