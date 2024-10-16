MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 yılında gerçekleştirilecek 1. dönem 1. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları erişime açıldı.Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılacak 1. dönem 1. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik örnek sorulara yer verildi.
Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları da yayınlandı.