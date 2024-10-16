Depremde 4 kişi yaralandı! Malatya Valisi açıkladı: Balkondan atlayan arkadaşımız...

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Kale ilçesine geçerek saha çalışmalarını inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, AA muhabirine, saha çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Can kaybının olmamasının mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yavuz, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kapsamda panik nedeniyle etkilenen vatandaşlarımız olmuştur. 2. kattan, balkondan atlayan bir arkadaşımız hastanede, durumu iyi. Merdivenden yuvarlanan arkadaşımız var. Toplamda 4 kardeşimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Yavuz, Kale ilçesindeki incelemelerine ilişkin de "Kale ilçesinin merkez üssü olması sebebiyle buraya geldik. Saha ekiplerimizin çalışmalarını koordine edeceğiz. Sahada çalışan birimlerimizden bilgi aldık. Herkese bir kez daha geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.