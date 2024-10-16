DEM Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan polise teslim edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan DEM Parti ilçe binasına gece saatlerinde bir saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, binanın güvenlik kameralarını kurarak taşlarla camlarını kırdı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan DEM Parti ilçe binasına gece saatlerinde bir saldırı düzenlendi. Olay sırasında ilçe binasının yakınında bulunan partililer, saldırganı suçüstü yakalayarak polise teslim etti. Gözaltına alınan şahsın sorgusu sürüyor.

MA'nın haberine göre kimliği henüz açıklanmayan saldırgan, kamerasını kurarak taşlarla ilçe binasının camlarını kırdı. O sırada ilçe binasının yakınında bulunan partililer tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

Saldırı haberini alan DEM Parti İnegöl İlçe Örgütü yöneticileri ve partililer ilçe binasının önüne gelerek saldırıya tepki gösterdi.

İl Eş Başkanı Deniz Büyük, rutin hale getirilen saldırıların organize edildiğini söyleyip geri adım atmayacaklarını vurguladı. Büyük, bugün saat 19.00'da saldırıyı protesto etmek için ilçe binası önünde yapacakları basın açıklamasına destek çağrısında bulundu.

Geçen 5 Mart'ta da aynı bina benzer bir saldırının hedefi olmuştu. Saldırgan bir parti üyesini de baltayla kovalamıştı.