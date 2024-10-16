BIST 8.819
DOLAR 34,20
EURO 37,30
ALTIN 2.944,68
HABER /  GÜNCEL

Gazze'de can kaybı 42 bin 409'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 42 bin 409'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 42 bin 409'a yükseldi.

Abone ol

İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 376 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 65 kişinin öldüğü, 140 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 409’a, yaralı sayısının da 99 bin 153'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile görüştü
Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
Tunceli'de 20 terör olayına karışan terörist yakalandı
Tunceli'de 20 terör olayına karışan terörist yakalandı
Ömer Bolat'tan İsrail'le ticaret iddialarıyla ilgili açıklama: Filistin hükümetinin ısrarlı isteği üzerine...
Ömer Bolat'tan İsrail'le ticaret iddialarıyla ilgili açıklama: Filistin hükümetinin ısrarlı isteği üzerine...
MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı
MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı
DEM Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan polise teslim edildi
DEM Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan polise teslim edildi
Depremde 4 kişi yaralandı! Malatya Valisi açıkladı: Balkondan atlayan arkadaşımız...
Depremde 4 kişi yaralandı! Malatya Valisi açıkladı: Balkondan atlayan arkadaşımız...
Hadise kesin ve somut! Televizyon kanalında taciz edilen kadın muhabir intihara teşebbüs etti
Hadise kesin ve somut! Televizyon kanalında taciz edilen kadın muhabir intihara teşebbüs etti
MEB'den yeni düzenleme! Başvuru yapacaklar dikkat
MEB'den yeni düzenleme! Başvuru yapacaklar dikkat
Teknosa, yapay zekay odaklı projeleriyle 9 ödül birden kazandı
Teknosa, yapay zekay odaklı projeleriyle 9 ödül birden kazandı
Kamala Harris ve Donald Trump yarışı için start!
Kamala Harris ve Donald Trump yarışı için start!
Türkiye, Lübnan'dan 2 binden fazla yabancının hava yoluyla tahliyesine yardımcı oldu
Türkiye, Lübnan'dan 2 binden fazla yabancının hava yoluyla tahliyesine yardımcı oldu