Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile telefonda görüştü.
Depremle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını verdi.