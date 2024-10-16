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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile telefonda görüştü.

Depremle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını verdi.

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