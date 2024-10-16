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Tunceli'de 20 terör olayına karışan terörist yakalandı

Tunceli'de 20 terör olayına karışan terörist yakalandı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki 20 terör olayının şüphelisi olduğu belirlenen PKK/KCK terör örgütü mensubu "Amed Karker" kod adlı teröristin jandarmanın operasyonuyla yakalanıp tutuklandığını bildirdi.

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Tekbıyıkoğlu, Valilik binasında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentteki huzurun sağlanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kentte 4 bin 516 jandarma ile bin 579 emniyet personelinin görev yaptığını belirten Tekbıyıkoğlu, "Terörle mücadele kapsamında bu yıl toplam 3 bin 805 operasyon düzenlendi. Geçmişte kullanılan 101 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 8 silah, 903 mühimmat, 172 tüp, 1 el bombası, 15 el yapımı patlayıcı, 20 telsiz, 45 kilogram patlayıcı ve çok sayıda gıda maddesi de ele geçirilip imha edilmiştir." dedi.

Tekbıyıkoğlu, bu yıl jandarma ve emniyet tarafından terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 11'inin tutuklandığını, 15'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Jandarma teşkilatının çok önemli bir operasyona imza attığını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şu bilgileri verdi:

"1995 ve 2000 yılları arasında ilimizde 25'i jandarma 2'si Türk Silahları Kuvvetleri personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olaylarına karışan, 22'si jandarma, 13'ü Türk Silahları Kuvvetleri personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlimiz ve Tuncelili 2 vatandaşımızın yararlanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK/KCK terör örgütü mensubu "Amed Karker" kod adlı M.A. isimli terörist düzenlenen operasyonla yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Bununla beraber yurt dışında bulunan terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu ikna edildi ve 8 Ekim 2024 tarihinde ülkeye dönmesi sağlandı ve adli işlemlere başlandı."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.

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