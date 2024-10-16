Ekol TV yeni bomba transferleri patlatmaya hazırlanıyor

Son dönem yayınlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ekol TV, haber ve programlarıyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İzleyici sayısını her geçen artıran kanalın, yeni bomba transferlerinin sırada olduğu konuşuluyor.

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Yapılan doğru yatırım, kadro oluşturulurken özenle seçilen kadro yapısı, habercilik anlayışından ödün verilmemesi ile Ekol TV, kısa süre içinde deyim yerindeyse piyasayı salladı.

Henüz 5 ay önce yayın hayatına başlayan kanal, rakiplerinin 5 yılda geldiği noktaya geldi, hatta geçti bile. Hem de bunu sadece 5 ayda başardılar.

Programlar birinci oldu

Ekol TV açısından özellikle son 1 ay içindeki veriler muazzam. Bunu birkaç örnekle anlatmam gerekirse, 15 Ekim’deki Pınar Işık Ardor ile “Geniş Açı” programı, tüm haber kanalları içinde 17-18 diliminde birinci oldu. Yine Çağlar Cilara’nın sunduğu Ekol Masası da tüm izleyici kategorisinde ilk 3 arasına girdi.

Sürekli Özel ve sıcak haberlerle dikkatleri üzerine çeken kanalda son dönemde Candaş Tolga da başladı. “Az Önce Konuştum” programının ilk konuğu Acun Ilıcalı’ydı ve açıklamaları gündeme oturdu.

Her gün yükselen grafiği var

Ekol TV evet daha yepyeni bir kanal ancak total izleyici sayısını günden güne arttırdığını veriler söylüyor. Üstelik sadece total değil. Diğer kanalların yıllarca uğraşıp en zor diye tabir edilen “AB” seyirci kategorisinde de Ekol TV’nin her gün yükselen bir grafiği var. Bunda, “Selver Gözüaçık ile Günaydın” adlı sabah haberlerinin, Zeliha Saraç ile Gündem adlı ekonomi ağırlıklı programın, sürekli sıcak haberlerle yenilenen saat başı bültenlerin, Kaliteli içeriklerle dolu Ana Haberinin, herkesin nabzının yansıtan tartışma programlarının, kaliteli içeriklerle dolu hazırlanan programların ve sporun etkisi çok fazla.

Spor izleyicisi de Ekol TV'ye yöneldi

Spor demişken ayrı bir başlık da açmamız lazım. Futbolseverlerin maç sonu hakem yorumlarını en çok merak ettiği Erman Toroğlu, hafta sonu akşam saatlerinde başlayan spor kuşağında Ekol TV’de ekranlara çıkıyor. Onur Yıldız’ın sunduğu programın hemen ardından da “Candaş Tolga Işık ve Sergen Yalçın’ın 10 numara” programı başlıyor. İkilinin yorumları özellikle sosyal medyada sürekli liste başı oluyor.

Hacıosmanoğlu’nu ağırladığı program reyting rekorları kırdı

Pazartesi yayınlanan Ekol Futbol Ekstra’da Tanju Çolak, Yusuf Kenan Çalık ve Serdar Sarıdağ spor nöbetini tamamlıyor. Bu da spor izleyicilerinin hatırı sayılır şekilde kanalı tercih etmesini sağlıyor.

Son olarak Candaş Tolga’nın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ağırladığı program deyim yerindeyse reyting rekorları kırdı. Somera’nın verilerine göre Az Önce Konuştum 11,89 reyting ile bırakın haber kanallarını, tüm kanallar arasında en çok reyting alan program oldu.

Yeni bomba transferler sırada

Kuşkusuz bu durum rakipleri de tedirgin etmiyor değil. Çünkü hangi ortama girsek konuşulan kanallardan biri mutlaka Ekol TV oluyor. Duyumlara göre kanalın yeni bomba transferleri de sırada.

Kurumsal yönetim tarzını kısa sürede benimseyip ortaya koyan Ekol TV Türk medyasına yeni bir soluk getirdi.