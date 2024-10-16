Migros'tan sürdürülebilir deniz ürünleri için önemli adım

Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, "İTU sertifikalı balıklarla, hem denizlerimizi koruyor hem de balıkçılarımızın refahını gözetiyoruz" dedi

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Migros, Türkiye denizlerinde bulunan 530'dan fazla türün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikalı balık üretimini destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çiftlik balıklarında 'İyi Tarım Uygulamalı' sertifika sayısını artıran Migros, su ürünleri avcılığında da standartların geliştirilmesi için çalışıyor. Bu girişim, balık stoklarının korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve balıkçıların refahının artırılmasını hedefliyor.

Migros, sürdürülebilir deniz avcılığı projeleri ve saha çalışmaları ile balıkçılık yöntemlerini iyileştirirken, tüm çiftlik balıklarının İTU sertifikalı olmasını amaçlıyor. Ayrıca, şirket, müşterilerine taze, sağlıklı ve güvenilir balık ürünleri sunarak ülkede kişi başına düşen balık tüketimini artırmayı da hedefliyor.

Migros, 'Sürdürülebilir Deniz Avcılığı Gelişim Projesi' kapsamında balıkçılık yöntemlerini iyileştirerek gıda güvenliği, yasal zorunluluklar, hijyen ve iş sağlığı gibi kritik alanlarda yeni standartlar oluşturuyor. İlk olarak Adana Karataş'ta başlatılan bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, tüketicilerine her zaman taze, sağlıklı ve güvenilir deniz ürünleri sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Günay, Türkiye'nin 530'dan fazla balık türünü geleceğe taşımak için sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine öncülük ettiklerini kaydederek, 'İTU sertifikalı balıklarla, hem denizlerimizi koruyor hem de balıkçılarımızın refahını gözetiyoruz. Tüketicilerimize güvenilir ve taze ürünleri sunarken, balık stoklarını koruma ve deniz kirliliğini önleme konusunda da kararlıyız.' ifadelerini kullandı.