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Malatya'daki deprem! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı

Malatya'daki deprem! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Malatya'da açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "1112 ihbar geldi. 3 ilde kısmi çökme meydana geldi ve can kaybı yok. Sağlık bakanlığından alınan bilgiye göre 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaş gözetim altında" dedi.

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Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Başta Malatya olmak üzere çevre illerimiz etkilendi. İlk andan itibaren AFAD başkanlığımızdan depremin büyüklüğü, merkez üssü Malatya Kale olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik. Süratle valilerimiz ile irtibata geçtik. Hemen ardından Malatya valimiz başta olmak üzere tüm valilerimiz ve kurumlarımızla ilgili yerleşim yerlerinde saha taraması başlattık.

Çevre Bakanlığı ekipleri süratle faaliyete geçtiler. 10 hasar tespit ekibi Malatya 10 Hasar tespiti de Elazığ'a gönderildi. Hem Malatya hem Elazığ'da hasar tespit sürecimiz başlatıldı.

"187 vatandaşımız depremden etkilendi"

Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor. 1112 ihbar geldi. 3 ilde kısmi çökme meydana geldi ve can kaybı yok. Sağlık bakanlığından alınan bilgiye göre 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaş gözetim altında.

Pütürge'de kaya düşmesi meydana geldi. Yollarımız süratle açıldı. Enerji kesintisi, altyapı hasarı ve su kesintisi yoktur. Gözlemlerdeki tespitlerde olumsuz durum yok.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbim tüm afetlerden şehirlerimizi korusun. Başta Malatyalı vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

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