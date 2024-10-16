Milyonlarca çalışan merakla bekliyor! İşte asgari ücret tahminleri

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı.

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Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor. Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE SON DURUM

Piyasalarda 2024 enflasyon beklentisi yüzde 45 civarına geliş duruda.

Merkez Bankası ekim ayı anketine göre piyasa aktörlerinin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'e yükseldi.TCMB, bu yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38 olarak açıklamıştı. Üst bant ise yüzde 42 olarak belirlenmişti. Ekonomistler, beklentileri aşan eylül ayı enflasyon verisi ile bu hedefin üzerine çıkılabileceği yönünde görüş belirtmişti.

TCMB, 2025 yılı enflasyon hedefini yüzde 14 olarak belirlenmişti. Hedef enflasyonda üst sınır ise yüzde 21 olarak açıklanmıştı.

ZAM ORANI SENARYOLARI

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Orta Vadeli Program (OVP) hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak. 2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek. Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.