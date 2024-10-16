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Türkiye'nin en zengin şehirleri açıklandı

Türkiye'nin en zengin şehirleri açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın son verilerine göre, Türkiye'de vatandaşların bankalardaki toplam tasarrufu en yüksek olan şehir belli oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye'de en yüksek mevduata sahip şehirler sıralamasında İstanbul bir kez daha zirvede yer aldı. Ülkemizin ekonomik kalbi olarak kabul edilen İstanbul, vatandaşların bankalardaki toplam tasarrufunda da birinci sırada yer alarak bu konudaki liderliğini sürdürdü. İstanbul'u, başkent Ankara takip etti.

Türkiye'nin ekonomik merkezi İstanbul, bu listede birinci sırada yer almayı başardı. İstanbul'u, başkent Ankara takip etti.

İSTANBUL

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

ANKARA

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

İZMİR

848 milyar 34 milyon 420 bin TL

ANTALYA

513 milyar 842 milyon 573 bin TL

BURSA

442 milyar 526 milyon 694 bin TL

KOCAELİ

319 milyar 80 milyon 233 bin TL

ADANA

236 milyar 144 milyon 441 bin TL

MUĞLA

211 milyar 376 milyon 926 bin TL

KONYA

210 milyar 878 milyon 525 bin TL

MERSİN

209 milyar 33 milyon 536 bin TL

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