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Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 58 akademisyen alınacak. Kadrolara başvurular, bugünden itibaren 15 gün süreyle internet adreslerinden yapılabilecek

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Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Edebiyat, Fen, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Orman fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokuluna 1'er profesör atanacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 5, Mühendislik Fakültesine 4, Edebiyat ve Mimarlık fakültelerine 3, Diş Hekimliği, Sürmene Deniz Bilimleri ve Fen fakülteleri ile Sürmene Abdullah Kanca ve Maçka meslek yüksekokullarına 2, Orman Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri ve Arsin meslek yüksekokullarına 1'er doçent görevlendirilecek.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 6, Diş Hekimliği Fakültesine 5, Edebiyat ve Mühendislik fakültelerine 4, Eczacılık, Fen, Of Teknoloji ve Sürmene Deniz Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, bugünden itibaren 15 gün süreyle "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

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