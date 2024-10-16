BIST 8.956
DOLAR 34,18
EURO 37,20
ALTIN 2.937,61
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Lucas Torreira için çok konuşulacak transfer iddiası

Lucas Torreira için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için Boca Juniors iddiası geldi. 28 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda her şeyin yolunda olduğu ve Arjantin ekibine katılmaya daha yakın olduğu belirtildi.

Abone ol

Galatasaray'ın vazgeçilmez orta sahası Lucas Torreira için Arjantin'den sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

BOCA JUNIORS İDDİASI

Arjantinli gazeteci Damian Rancez, Uruguaylı orta saha oyuncusunun Boca Juniors'a transfer olması konusunda her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

"GELMEYE DAHA YAKIN"

Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin hedefinde o var ve Leandro Paredes'e göre gelmeye daha yakın" sözlerini sarf etti.

TORREIRA DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş, 28 yaşındaki futbolcu da kariyerinde bir gün Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son takımı olabileceğini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Elazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde güvenle hizmet verdi
Elazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde güvenle hizmet verdi
Milyonlarca çalışan merakla bekliyor! İşte asgari ücret tahminleri
Milyonlarca çalışan merakla bekliyor! İşte asgari ücret tahminleri
Mahkemeden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilme kararı
Mahkemeden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilme kararı
Türkiye'nin en zengin şehirleri açıklandı
Türkiye'nin en zengin şehirleri açıklandı
Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek! Tarih belli oldu
Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek! Tarih belli oldu
Beşiktaş'ta okulda silahla ateş eden öğretmen yakalandı
Beşiktaş'ta okulda silahla ateş eden öğretmen yakalandı
Kastamonu'da okul servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Kastamonu'da okul servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Fahrettin Altun: Türkiye'nin tezlerini ve haklı duruşunu kararlılıkla dile getiriyoruz
Fahrettin Altun: Türkiye'nin tezlerini ve haklı duruşunu kararlılıkla dile getiriyoruz
Malatya'daki deprem! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı
Malatya'daki deprem! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı
Ekol TV yeni bomba transferleri patlatmaya hazırlanıyor
Ekol TV yeni bomba transferleri patlatmaya hazırlanıyor
TSK'nın uçakları organ nakli bekleyen 2 kişi için havalandı
TSK'nın uçakları organ nakli bekleyen 2 kişi için havalandı