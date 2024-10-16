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Kerem Aktürkoğlu: Buna sessiz kalamıyorum

Kerem Aktürkoğlu: Buna sessiz kalamıyorum

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'de süren İsrail katliamlarına tepki gösterdi.

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Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu Gazze ve Lübnan'da devam eden İsrail soykırımına tepki gösterdi. 

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum.

Ama duyduklarım sadece onlar değil...

Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam.

Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde...

İsrail be Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. 

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? 

Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün?

Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... 

Artık yeter!"

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