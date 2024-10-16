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Kilis'e havan mermisi düştü!

Kilis'e havan mermisi düştü!

Kilis'te, Suriye'deki çatışmalardan seken bir roketin mayınlı araziye düşmesi sonucu yangın çıktı. Güvenlik kaynakları, olayda birliklerin dahli olmadığını ve karşılık verilmediğini belirtti.

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Suriye'de çıkan çatışmada seken 2 havan mermisi Kilis’teki mayınlı bölgeye düştü.

Kilis sınırına havan mermileri düştü

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis’in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

'Birliklerimizin herhangi bir dahli yok'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşen havan mermisi sonucu topçu ateşiyle bölgeyi vurduğu iddia edilmişti.

Güvenlik kaynakları, "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." açıklamasında bulundu.

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