Hız yaparken devrilen akaryakıt tankeri patladı! 147 kişi öldü

Nijerya'da hız yaparken kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 147 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç olayda 300'den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.Abone ol
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu 147 kişi hayatını kaybetti. Olayda 300'den fazla yaralı olduğu bildiriliyor.
HIZ YAPARKEN KONTROLDEN ÇIKMIŞ
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin hız yaparken kontrolden çıkarak devrildiğini ve patladığını belirtti.
147 KİŞİ TOPLU MEZARA DEFNEDİLDİ
Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, patlamada 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim de yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 147 kişinin toplu bir mezara defnedildiğini söyledi.
300'DEN FAZLA YARALI VAR
Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ulusal basındaki haberlerde patlamada 300'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.