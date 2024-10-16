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Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu

Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu

Voleybolda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

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2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Geçtiğimiz sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk seti dengeli geçerken, sarı-lacivertliler 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar ikinci sete etkili başlarken, sette skor üstünlüğünü korudu.

Fenerbahçe'nin son bölümde başarılı hücumları olsa da Eczacıbaşı ikinci seti 25-22 galip tamamladı.

Üçüncü sette özellikle Melissa Vargas'ın etkili smaçlarıyla sayılar bulan sarı-lacivertliler, seti de kazanarak maçta ikinci kez öne geçti.

Karşılaşmanın dördüncü setinde parkeden galip ayrılan 25-21'lik skorla Fenerbahçe oldu ve setlerde durumu 3-1'e getirerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

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