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Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Medicana'ya tebrik mesajı

Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Medicana'ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Ayrıca, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'na da performanslarından dolayı teşekkür etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

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