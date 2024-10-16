İsrail'den BM Barış Gücü'ne yeni saldırı

UNIFIL'den yapılan açıklamada "İsrail tankı bir gözetleme kulesini hedef aldı" denildi..

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Mavi Hat üzerinde saldırılarına devam eden İsrail askerleri, tüm uyarılara rağmen taciz saldırılarına bir yenisini daha ekledi..

Katil İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) bir kez daha hedef aldı.

Son dakika haberine UNIFIL'den bir açıklama geldi.

"İSRAİL TANKI KULEYE DOĞRUDAN VE KASITLI ATEŞ ETTİ"

İsrail'in kasıtlı ve açıkça saldırıda bulunduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu sabah Kafer Kela yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemledi.

İki kamera tahrip oldu ve kule hasar gördü.

"BM TESİSLERİNİN DOKUNULMAZLIĞINA HER ZAMAN SAYGI GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATIYORUZ"

Açıklamada “İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadelerine de yer verildi.

Saldırıda, BM askerlerinin yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi verilmedi.