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Elon Musk'tan Trump'a dev bağış!

Elon Musk'tan Trump'a dev bağış!

Elon Musk, son 3 ayda Donald Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağış yaptı. Milyarder iş insanlarının desteğiyle Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'le arasındaki bağış farkını kapatmaya çalışıyor. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, Harris 678 milyon dolar toplarken, Trump 310 milyon dolar bağış aldı.

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Amerikalı milyarder Elon Musk'ın ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına son 3 ayda toplam 75 milyon dolar bağış yaptığı bildirildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Cumhuriyetçi Trump, seçim bağışlarında Demokrat rakibi Kamala Harris'le arasındaki farkı milyarder iş insanlarının desteğiyle kapatmaya çalışıyor.

Federal Seçim Komisyonu'nun (FEC) güncel verilerine göre, Amerikalı milyarder Musk, temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan dönemde Trump'ın seçim kampanyasına toplam 75 milyon dolarlık bağış aktardı.

Trump'a açıktan destek verdiğini birçok kez dile getiren ve kısa süre önce Cumhuriyetçi adayın bir seçim mitingine de katılan Musk, Trump'ın yaz döneminde bağışlarının artmasında önemli rol oynadı.

Öte yandan uzun süredir Trump'a güçlü destek veren Miriam Adelson ve Richard Uihlein gibi Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin de bu dönemde Trump'a bağışlarını artırdığı kaydedildi.

İsrail'e desteğiyle tanınan ve 2016-2020 dönemindeki başkanlığında Trump'ın İsrail lehine adımlar atması konusunda yoğun çaba gösteren Adelson ailesi, bu süreçte Trump'a 95 milyon dolar bağışta bulundu. Bir diğer milyarder iş insanı Uihlein de aynı dönemde Trump'ın seçim kampanyasına toplam 50 milyon dolarlık bağışta bulundu.

FEC'in son verilerine göre, Demokrat aday Kamala Harris son 3 aylık dönemde toplam 678 milyon dolar, Cumhuriyetçi Trump ise toplam 310 milyon dolar bağış topladı.

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