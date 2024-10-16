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Sur canisi Semih Çelik'in hastane raporlarına ulaşıldı

Sur canisi Semih Çelik'in hastane raporlarına ulaşıldı

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlederek intihar eden Semih Çelik'in hastane raporuna ulaşıldı. Raporda, Çelik'in her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması gerektiği vurgulandı.

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Fatih'teki tarihi surlarda Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katleden 19 yaşındaki Semih Çelik'in, 2022 yılındaki hastane raporuna ulaşıldı. Rapordaki detaylar ise Semih Çelik'in bu duruma gelmesinde "ailesinin ihmali mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

"GÖZETİM ALTINDA TUTULMALI"

2022 yılının şubat ayında Semih Çelik, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tedavi altına alındı. Hazırlanan raporda cani Semih Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" gerektiği belirtildi.

İLAÇLARINI DA KULLANMAMIŞ!

Semih Çelik'e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar yazıldı ancak raporda ilaçların düzensiz kullanıldığı, serviste refakatçisi olmadan da yalnız bırakılmasının riskli olabileceği not edildi.

KAYNAK: EKOL TV

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