Yıldız futbolcudan Mourinho itirafı: Geri dönmeye ikna etti

Paul Pogba, doping nedeniyle aldığı 4 yıllık cezanın 1,5 yıla indirilmesinin ardından Şubat 2025'te sahalara döneceğini açıkladı. ESPN'e verdiği röportajda futbolu bırakmayı düşündüğünü ancak hatalarından ders alarak geri dönmeye odaklandığını belirten Pogba, Fransa Milli Takımı'ndaki yerini geri kazanmak istediğini söyledi.

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Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba doping yaptığı gerekçesi ile CAS tarafından futboldan 4 yıllığına men edilmişti. Yakın zamanda CAS'ın yaptığı açıklamada cezanın 1,5 yıla düşürüldüğü duyuruldu. Pogba, Şubat 2025'ten itibaren yeniden yeşil sahalarda boy gösterebilecek.

Fransız yıldız, sahalardan uzak kaldığı sürede yaşadıklarını ESPN'e anlattı.

"Bırakmayı bile düşündüm"

Geri dönüşü hakkında konuşan Paul Pogba, "Bir sürü şey düşünüyordum. Bırakmayı bile düşündüm. Bundan sonra ne yapacağımı düşündüm. 4 yıl cezayı duyunca kafanızda hemen düşünceler beliriyor. 4 yıl oynamadan ve antrenman yapmadan... Hangi kulüpler beni ister ki? Ama diğer yandan inançlıydım. Açıkçası pozitiftim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum. Çok şükür ki cezam indirildi." dedi.

"Daha dikkatli olmam gerektiğini öğretti"

Testosteron değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle ceza alan Pogba, "Geriye dönüp hayatımda neler olup bittiğine baktığımda 10 yılda kazandım, tecrübeler edindim, bilgilendim. Bu da bana bazı durumlarda daha dikkatli olmam gerektiğini öğretti. Öğrendiğim şey her zaman 3 kez kontrol etmek oldu. Ne olursa olsun. Birçok oyuncunun antrenörü, fizyoterapisti, şefleri var. Emin olmak için her şeyin kayıt altında tutulması lazım. Günün sonunda yeterli kontrolü yapmadığım için bu hatanın sorumluluğunu alıyorum." şeklinde konuştu.

"Takımdaki yerimi geri kazanmak istiyorum"

Pogba, Fransa Milli Takımı ve milli takım teknik direktörü Didier Deschamps için ise şunları söyledi:

"Şu an Juventus'un oyuncusuyum. Görüşmeler sürüyor. Ne olacağını bilmek istiyorum. Odaklandığım şey ise kendimi hazırlamak. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ocak ayında hazır olmak istiyorum. Futbol dışında teknik direktörünüzle aranızın iyi olması önemlidir. Şanslıyım ki Didier Deschamps ile iyi bir ilişkim var. Fransa Milli Takımı'ndaki arkadaşlarım saygı gösterdi. Takımdaki yerimi geri kazanmak istiyorum."

"İşler istediğim gibi gitmemişti"

Pogba, "Mourinho'nun gittiği ve Solskjaer'in geldiği yıl United'daki en iyi sezonumdu. Ancak son maçtan sonra menajere ve Woodward'a (United'ın o zamanki genel müdürü) bunun benim son yılım olduğunu ve ayrılmak istediğimi söyledim. O zamanlar 27 yaşındaydım ve işler istediğim gibi gitmemişti. Her şeyimi vermiştim ama kulüp ilerlemiyordu. Aklımda ayrılmak vardı ve sezon öncesi geri döndüm çünkü profesyonel olmak istiyordum. Woodward'la bir çıkış yolu aramak için konuştum ama o bunu engelledi. Artık United için oynamak istemiyordum ama bir profesyonel gibi davranmak zorundaydım. Sonra sakatlıklar geldi." diyerek sözlerini sürdürdü.

"Beni geri dönmeye ikna etti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 2016'da birlikte çalışan Paul Pogba, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." dedi.

"Kenan Yıldız, 10 numaralı formayı hak ediyor"

Pogba takım arkadaşı Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız, 10 numaralı formayı hak ediyor. Şu anda dünyanın en iyi gençlerinden biri. Kenan'ı ilk kez antrenmanda gördüğümde 'Aman Tanrım, bu çocuğun A takım kadrosunda kalıcı olması lazım' dedim. Onu seviyorum, o özel biri." ifadelerini kullandı.