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İstanbul'da feci kaza! Tramvayın altında kaldı...

İstanbul'da feci kaza! Tramvayın altında kaldı...

Fatih'te, Kızılelma Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

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Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi tramvayın çarpması sonucu yaralandı.

Kızılelma Caddesi'nde Çapa ile Fındıkzade tramvay durakları arasında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye tramvay çarptı.

Tramvayın altında kalan yaya için bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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