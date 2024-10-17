Elden kira ödeme dönemi resmen sona erdi karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile konut yada iş yerini kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmelerini zorunlu hale getirdi. Söz konusu karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

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Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Yeni karara göre elden kira almaya devam eden mülk sahipleri ve kiracılara cezai işlem uygulanabilecek.

Buna göre, kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmeyen ev sahiplerine ve kiracılara her bir işlem ayrı olmak üzere kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacak.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ayrıntıları okumak için tıklayın