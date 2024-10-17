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Kılıçdaroğlu zorla getirilme kararına sert çıktı: Geri adım atarsam namerdim

Kılıçdaroğlu zorla getirilme kararına sert çıktı: Geri adım atarsam namerdim

Eski CHP Genel Başanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki zorla getirilme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasını 'Hodri Meydan' notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Geri adım atarsam namerdim" dedi. 

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İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' karar verdi.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildi.

Karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu X platformundaki hesabından videolu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tek bir CHP'liyi saray yargısına etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin bense ben dimdik durmaya devam edeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini "Son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim hodri meydan" diyerek tamamladı. 

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