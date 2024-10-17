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Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Savcı iddialar için ne dedi?

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Savcı iddialar için ne dedi?

Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı iddia edildi Gözaltına alınan arasında avukat ve askerler de yer alıyor.

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Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre; soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Ö.U.K. yazlığında gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.U.K.'nın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Avukat 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Ö.U.K., dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

Avukat E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Ö., isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı.

Hem yanında çalışan personelin hem de gözaltına alınan diğer meslektaşına ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Ö, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.

"Bu konuda açıklama yapamam"

Çaycuma Başsavcısı Y.C. ise hakkındaki iddialarla ilgili, “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.

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