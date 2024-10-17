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Bakan Murat Kurum'dan Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Murat Kurum'dan Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bin 211 ihbarın değerlendirildiğini bildirdi. Bakan Kurum "Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir" dedi.

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Malatya'nın Kale ilçesinde dün AFAD'ın verilerine göre 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentte büyük paniğe neden olurken, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum "Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiştir. Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir" dedi.

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