Kredi kartından 'savunma payı' kesintisi için formül! AK Partili vekiller Mehmet Şimşek'e bunu önerdi

Kredi kartından 750 TL'lik kesinti AK Parti'nin gerçekleştirdiği toplantıda gündeme geldi. Milletvekillerinden “Kredi kartı limiti 100 bin TL olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olandan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay olsun” teklifi geldi.

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AK Parti yeni seri istişare toplantılarına başladı. İlk toplantı dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Genel Merkezde gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Şimşek, mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını cevapladı. Milletvekilleri Şimşek’e sahada en çok karşılaştıkları sorunları iletti.

‘Vergi adaleti’ konusunda vatandaşın kaygıları olduğu, sahadan en çok bu yönde şikâyetler geldiği Bakan Şimşek’e iletilirken, vatandaşın vergilendirmede ‘gerçekçi ve adaletli bir sistem’ istediği vurgulandı.

Vatandaşın ekonomide rakamların iyileşmesi ve enflasyonun düşmesine rağmen, fiyat artışlarının durdurulamaması, marketlerde ise hiçbir üründe fiyat düşüşü görülememesinden dert yandıkları aktarıldı.

Şimşek’in, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması için çalışmaların sürdüğü, enflasyondaki düşüşün fiyatlardaki düşüş anlamına gelmediğini, vergi konusunda her şeyin algılandığı gibi olmadığı bu konularda vatandaşın bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydettiği öğrenildi.

Savunmaya katkı payı için yeni formül

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre önümüzdeki günlerde vatandaşın bilinçlendirilmesi için yeni bir çalışma başlatılacak. Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) ek kaynak aktarılması amacıyla kredi kartı limiti 100 bin lira ve üstü olan vatandaşlardan alınması düşünülen 750 TL’lik pay da toplantıda gündeme geldi.

AK Partili vekiller “Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Madem teklif ettik, neden erteledik? Olmayan bir paradan pay alınabilir mi? Alınacaksa kıstas 100 bin değil, daha yüksek olması gerekmiyor muydu? 100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay alınsın” gibi soru ve öneriler geldi.

Savunma sanayii için destek paketinin ne kadar elzem olduğunun önümüzdeki iki aylık süreçte vatandaşa anlatılma kararı alındığı da kaydedildi.