BIST 8.977
DOLAR 34,18
EURO 37,20
ALTIN 2.946,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı!

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Y.C.'nin sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı iddia edildi. Gözaltına alınanlar arasında avukat ve askerler de bulunuyor.

Abone ol

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Ö.U.K. yazlığında gözaltına alındı.

İfadesi alınan Ö.U.K.'nın yazlığında ve Zonguldak'taki evinde arama yapıldı. Avukat 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Ö.U.K., dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

Suç unsuruna rastlanamdı

Avukat E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Ö., isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı. Hem yanında çalışan personelin hem de gözaltına alınan diğer meslektaşına ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Ö, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.

"Açıklama yapamam"

Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, Başsavcının kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü.

Çaycuma Başsavcısı Y.C. ise hakkındaki iddialarla ilgili, "Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolat'tan fahiş fiyatla mücadele mesajı: Cezalara af yok
Bolat'tan fahiş fiyatla mücadele mesajı: Cezalara af yok
Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya'da sezonun son etabında yarışacak
Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya'da sezonun son etabında yarışacak
Ticaret Bakanlığından tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara 3,2 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığından tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara 3,2 milyar lira ceza
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'ya şok! Spordan 3 yıl men cezası alabilirler
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'ya şok! Spordan 3 yıl men cezası alabilirler
İngiliz müzisyen Waters'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Filistin' teşekkürü
İngiliz müzisyen Waters'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Filistin' teşekkürü
Beko'dan Dünya Gıda Günü'nde enerji verimli gıda saklama teknolojilerine geçiş çağrısı
Beko'dan Dünya Gıda Günü'nde enerji verimli gıda saklama teknolojilerine geçiş çağrısı
Lübnan'dan tahliyeler sürüyor! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Lübnan'dan tahliyeler sürüyor! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
"Vergi yüzsüzleri' isim isim ilk kez ifşa edildi! Merakla bekleniyordu
"Vergi yüzsüzleri' isim isim ilk kez ifşa edildi! Merakla bekleniyordu
Bakan Murat Kurum'dan Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklama
Kredi kartından 'savunma payı' kesintisi için formül! AK Partili vekiller Mehmet Şimşek'e bunu önerdi
Kredi kartından 'savunma payı' kesintisi için formül! AK Partili vekiller Mehmet Şimşek'e bunu önerdi
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısında değişikliğe gidildi
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısında değişikliğe gidildi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler ne bekliyor?