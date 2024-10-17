Lübnan'dan tahliyeler sürüyor! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları'ndan tahliyelere ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirilecektir. Uçağın saat 9’da, 169 yolcusuyla Beyrut’tan havalanması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Kaynakları'ndan tahliyelere ilişkin "Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirilecektir. Uçağın saat 9’da, 169 yolcusuyla Beyrut’tan havalanması öngörülmektedir." açıklaması geldi.