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Ticaret Bakanlığından tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara 3,2 milyar lira ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanlığından tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara 3,2 milyar lira ceza

 Ticaret Bakanlığı, denetimleri sonucunda tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 lira ceza uygulandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin inceleme başlatıldığı anımsatıldı.

Bakanlık müfettişlerince yapılan denetimlerin detaylarına yer verilen açıklamada, "Finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalarla tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalar başladı

Açıklamada, tüketicilere yaşatılan mağduriyetler dolayısıyla denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 lira idari para cezası öngörüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanmıştır. Bakanlık olarak finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolüyle birlikte hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."

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