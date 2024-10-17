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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'ya şok! Spordan 3 yıl men cezası alabilirler

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'ya şok! Spordan 3 yıl men cezası alabilirler

Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica, milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği takım olarak bilinirken, kulüp şimdi 3 yıl spor müsabakalarından men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya. Yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla açılan davada ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan kulüp, büyük bir yaptırımın eşiğinde.

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Portekiz’in önemli gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre, Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, Benfica kulübü yönetiminin yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkum edilmesi halinde, kulübün altı aydan üç yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

Dava, kulübün rüşvet, şike ve yargıyı etkilemeye yönelik girişim iddiaları üzerine açıldı. Benfica, ülke futbolunda sarsıcı etkiler yaratabilecek bu davanın sonuçlarını bekliyor.

Benfica'nın spor performansı

Bu hukuki süreçle birlikte Benfica, Portekiz Ligi'nde de dikkat çekiyor. Bir maçı eksik olan kırmızı-beyazlı ekip, ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Lizbon temsilcisi, iki hafta sonunda 6 puan toplayarak grupta 3. sırada bulunuyor.
Bu süreç, Benfica’nın sahadaki başarılarını gölgeleyebilir ve kulübün Avrupa'daki geleceğini tehlikeye sokabilir.

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