Beko'dan Dünya Gıda Günü'nde enerji verimli gıda saklama teknolojilerine geçiş çağrısı

Beko CEO'su Hakan Bulgurlu, "En fazla enerji harcayan beyaz eşyalar buzdolaplarında, yüksek enerji verimliliğiyle gezegenimizin sürdürülebilirliği için fark yaratabiliriz" dedi

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Beko, gıda güvenliğinin sağlanması ve israfın önlenmesi ile gezegenin sürdürülebilirliği için yüksek enerji verimli ürünlerin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 58 ülkedeki iştirakleri, 22 markasıyla ev teknolojileri şirketi Beko, Dünya Gıda Günü'nde 'Temel Hizmetlere Erişim Olmadan: Soğutma Hakkı' (Without Access to Fundamental Services: The Right to Refrigeration) adlı raporundan gıda güvenliğine ilişkin önemli veriler paylaştı.

Buzdolabı teknolojilerinin gıda güvenliğindeki kritik rolüne vurgu yapan rapora göre, 2023'te 333 milyon insan gıdaya erişimde ciddi sıkıntı yaşadı. Buna karşın gıda saklama koşullarındaki sıkıntılar, her yıl yaklaşık bir milyar insanı besleyebilecek 526 milyon ton gıdanın israf edilmesine yol açıyor.

1 milyar 200 milyondan fazla insanın gıda soğutma teknolojilerine erişim sağlayamadığı belirtilen raporda, 745 milyon kişinin buzdolabı için gerekli elektriğe erişimi bulunmadığı, 3 buçuk milyar kişinin ise sık sık elektrik kesintileriyle karşılaştığı vurgulandı.

Raporda, gıda güvenliği ve gıda israfının önlenmesi için buzdolabı ve soğutma teknolojilerinin önemine dikkati çekilerek, gezegenin sürdürülebilirliği için yüksek enerji verimli ürünlerin teşvik edilmesi çağrısı yapıldı.

'Buzdolabı teknolojileri önemli bir çevresel etkiye sahip'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beko Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, gıda güvenliği için önemli olan buzdolabı teknolojilerinin, önemli bir çevresel etkiye sahip olduğunu belirtti.

Dünyada gıdaya, gıdayı saklamak için gerekli buzdolabı teknolojilerine ve elektriğe erişimde sıkıntı yaşayan milyonlarca insan olduğunu kaydeden Bulgurlu, 'Artan nüfusla 2050'ye kadar dünya genelinde kullanılacak buzdolabı sayısının 2 katından fazlaya çıkarak 4,2 milyar adete yükselmesini öngörüyoruz. Ancak bu büyüme, enerji verimli teknolojiler kullanılmazsa ciddi çevresel etkilere neden olabilir.' ifadelerini kullandı.

Bulgurlu, ev aletlerinin, küresel karbon emisyonlarının yüzde 8'ini oluşturduğunu, bu emisyonların yüzde 15'inin ise buzdolaplarından meydana geldiğini vurgulayarak, 'Soğutma sektörünün elektrik tüketimi, dünya genelindeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 17'sini oluşturuyor. En fazla enerji harcayan beyaz eşyalar buzdolaplarında, yüksek enerji verimliliğiyle gezegenimizin sürdürülebilirliği için fark yaratabiliriz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bulgurlu, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve bu konuda standartlar oluşturarak tüketicilere yol gösterilmesi konusunda iş dünyasına ve kanaat önderlerine çağrıda bulundu.

United for Efficieny (UNEP) ajansına göre, halihazırda en gelişmiş teknolojiye sahip buzdolabı ve soğutucular, eski teknolojili olanlardan yüzde 60 daha az enerji harcanıyor. Yüksek enerji verimli soğutucu teknolojilerine geçişle, küresel ölçekte elektrik faturalarında 23 milyar dolar tasarruf sağlanabiliyor. Mevcut politikalarla devam edilmesi halinde ise 2040'a gelindiğinde evlerdeki buzdolaplarından kaynaklı elektrik tüketiminin 2 kat artacağı öngörülüyor.