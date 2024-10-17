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Eylül ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı, o il ilk sırada...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eylül ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı, o il ilk sırada...

Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artarak 140 bin 919 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,3 artışla 140 bin 919'a yükseldi.

Ocak-eylülde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 947 bin 236'ya çıktı.

İstanbul, Ankara, İzmir

İstanbul eylülde konut satışlarında 21 bin 314 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 13 bin 205 ile Ankara, 7 bin 612 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak sıralandı.

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