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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak trafik yoğunluğunu artırdı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak trafik yoğunluğunu artırdı

İstanbul'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe çıkan sürücüler, sağanağın da etkisiyle araçlarıyla ana arterlerde güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun seyrediyor.

İncirli'de tekrar yoğunlaşan trafik Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor.

Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de ağır ilerleyen trafik akışı Haramidere-TEM bağlantı yolu, Bağcılar-Topkapı yönünde O-3 yolu, Bakırköy-Zeytinburnu arası sahil yolu, TEM Metris Kavşağı ile Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli girişler ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Tuzla İçmeler mevkisinden başlayan trafik Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Avrasya Tüneli girişine kadar artarak devam ediyor.

Köprü ayrımı ve kavşaklarda trafik durma noktasına gelirken Kadıköy-Pendik Sahil Yolu'nda araçlar akıcı ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeler arası, Şile Yolu Ümraniye-Üsküdar yönü, Alemdağ Caddesi, Küçüksu Caddesi, Altunizade ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası ve Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan yolda yoğun trafik dikkati çekiyor.

Toplu taşımaya sağanak etkisi

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

Metrobüs hattının Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade ve Uzunçayır gibi duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler yoğun kalabalıkla karşılaştı.

Toplu ulaşım araçlarına binmek isteyenler duraklara giriş ve çıkışlarda güçlük yaşadı. Sağanağın da etkisiyle özellikle duraklarda birikmeler meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, kent genelinde ise yüzde 76'ya kadar yükseldi.

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