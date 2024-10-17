Rusya'dan geldi, kapıya dayandı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kış sert geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim Perşembe hava durumu raporunu yayımladı. Geçtiğimiz hafta yazdan günler yaşatan hava mevsim normallerine inerek serin rüzgarlar ve yağışlarla sonbaharı yaşatmıştı. Şimdi de havanın 12 dereceye kadar düşerek kış havası yaşatacak. İşte il il hava durumu...
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerek kışı yaşatacak. 6 ila 12 dereceye kadar düşecek sıcaklıklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı.
Yurdun doğu bölümlerinin yükseklerinde kar yağışı da görülebilir. Perşembe ve cuma günleri kuzeyden esen rüzgarlarla havanın daha da soğuk bir şekilde hissettirmesi bekleniyor.
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Son tahminlere göre yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Kuzey ve Doğu bölgeleri sağanak yağış geçişleri yaşayacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine karla karışık yağmur yağacak.
Hava sıcaklığı birden 12 dereceye kadar düşerek 20 derecenin altında sıcaklıklar üşütecek. Kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 50-80 km/sa rüzgarlarla adeta kış ortasından kalma gün yaşanacak.