Rusya'dan geldi, kapıya dayandı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kış sert geldi

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Son tahminlere göre yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Kuzey ve Doğu bölgeleri sağanak yağış geçişleri yaşayacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine karla karışık yağmur yağacak.