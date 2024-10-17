Kredi ve kredi kartı borçlarında yeni dönem başlıyor!

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı verilmişti. Düzenleme 1 Kasım itibarıyla devreye girecek. Aybaşından itibaren borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir ödeme planı getirilecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı ortak kararla, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma fırsatı sunulacak. 1 Kasım itibarıyla devreye girecek bu uygulama ile borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yeni ödeme planları oluşturulacak.

Sabah'te yer alan habere göre, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırma işlemlerini başlatarak kamu bankaları arasında öncü rol üstlendi. Bu süreçte şimdiye kadar 1,5 milyar TL tutarında borç yeniden yapılandırıldı. İş Bankası ve Akbank gibi özel bankalar da süreçte yer alarak yapılandırma çalışmalarına dahil oldu.

Borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanı

BDDK tarafından alınan kararla, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanı elde edecek.

Özellikle asgari ödeme tutarını karşılayamayan bireysel kredi kartı sahipleri, mevcut borç bakiyelerini bu süre zarfında taksitlendirebilecek.

Merkez Bankası, bireysel kredi kartı borçları için uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olan referans faiz oranıyla sınırlandırarak tüketicilerin ödemelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Merkez Bankası, 24 Ekim’de açıklanacak faiz oranlarını borç büyüklüğüne göre belirleyecek. 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak oranlar, borcun miktarına göre değişiklik gösterecek.

Mevcut referans oranı korunursa, 25 bin TL’nin altındaki borçlar için yüzde 3,50, 25 bin TL-150 bin TL arası borçlar için yüzde 4,25, 150 bin TL’nin üzerindeki borçlar için ise yüzde 4,75 oranında faiz uygulanacak.

Başvuru için 1 yıl süre tanınacak

Yapılandırma imkânından yararlanmak isteyenler, ihtiyaç kredisi borçları için 30 günü aşan gecikmelerde başvuru yapabilecek. Bu fırsat bir yıl süreyle geçerli olacak.

Kredi kartları için nakit çekim ve kullanımda en yüksek faiz oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

Yapılandırma koşulları neler?

BDDK'ya göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, borçlarını yapılandırdıklarında 60 aya kadar taksitlendirme yapabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenlerin taksitleri, yapılandırılan borçların yarısı ödenene kadar artırılamayacak.