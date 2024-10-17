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Gurbetçi kadınlara dolandırıcılık ve şantaj şoku! 50 milyon euroluk vurgun yapmışlar

Gurbetçi kadınlara dolandırıcılık ve şantaj şoku! 50 milyon euroluk vurgun yapmışlar

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini lüks bir otomobil markasının temsilcisi olarak tanıtıp, araç satma bahanesiyle temas kurduğu gurbetçi kadınları evlilik vaadiyle dolandıran suç şebekesi elebaşı H.K. ile 8 şüpheliyi takibe aldı.

H.K'nin, sosyal medyada tanıştığı kadınları, lüks otomobil firmasının uygun koşullarda kampanyası için sahte evraklarla sözleşme düzenlediği, aracı almaya geldiklerinde evlilik vaadiyle yakın ilişki kurup, lüks eşyalarla donattığı evlerde ağırladığı, birikimlerini veya bankalardan çektirdikleri kredileri alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Şikayetçi olmak isteyen kadınlara şantaj da yapan şebekenin bu yöntemle çok sayıdaki kadını yaklaşık 50 milyon avro dolandırdığı tespit edildi.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte araç plakaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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