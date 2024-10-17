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MSB açıkladı! İsrail Lübnan'da Türk askeri vurdu mu?

MSB açıkladı! İsrail Lübnan'da Türk askeri vurdu mu?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler'in Barış Gücü üssüne tanklarla girmesi olayına ilişkin üste bulunan Türk askerlerinin durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; 'UNIFIL karargâhında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir.' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, dün akşam saatlerinde Kilis yakınlarına düşen roket ile ilgili şunları kaydetti:

Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir. Dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis’in 12 km güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekât bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail’in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) saldırısı ve orada görev yapan personelin durumuna ilişkin;

'İsrail tarafından Lübnan’a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail’in UNIFIL’e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargâhında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü’ne personel katkısında bulunan bir ülke olarak gerekli soruşturmanın bir an önce yapılması ve sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz. Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi adına gereken tüm desteği vermeyi sürdürecektir.' denildi.

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