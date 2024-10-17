Konut seçiminde belirleyici faktör ortaya çıktı Emlakjet eylül raporu

Emlakjet, Eylül 2024 gayrimenkul piyasası raporunu yayımladı. Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, "Fiyat ve yatırım getirisi, konut seçiminde belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor" dedi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı davranışları ve aylık verilere dayalı hazırlanan raporda, Türkiye genelinde satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki değişimler, kullanıcı anketleri ve pazar eğilimleri öne çıkıyor.

Rapora göre, Türkiye genelinde konut piyasasında fiyat değişimleri sınırlı kaldı.

İstanbul'da kiralık konut fiyatları sabit kalırken, satılık konut fiyatlarında yüzde 1 artış gözlendi.

Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarındaki en yüksek artış yüzde 6 ile Antalya'da görülürken, satılık konut fiyatlarındaki en büyük artış ise yüzde 5 ile Aydın ve Muğla'da gerçekleşti.

Ankara'da satılık konut fiyatlarında yüzde 4 artış kaydedilirken, İzmir'de bu oran yüzde 3 oldu.

Kullanıcıların platformda yaptığı aramalara bakıldığında, eylülde tüketicilerin yüzde 61'inin satılık konut, yüzde 35'inin ise kiralık konut arayışında olduğu görüldü.

Günlük kiralık konut aramaları ise yüzde 4 oranında gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artarak 140 bin 919 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 azalarak 2 bin 22 oldu.

Eylülde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu.

"Uygun çözümleri sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Anket verileri, kullanıcıların konut arayışında en fazla dikkate aldığı unsurun yüzde 36 fiyat ve yatırım getirisi olduğunu gösterdi.

Diğer önemli unsurlar arasında konum ve çevre faktörleri yüzde 21, ulaşım olanaklarına yakınlık yüzde 11 ve fiziksel durumla özellikler yüzde 6 oranında yer aldı.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 48'i satılık konut, yüzde 28'i kiralık konut, yüzde 12'si arsa/tarla, yüzde 3'ü ticari mülk/işyeri ve yüzde 9'u ise diğer gayrimenkul türleri arayışında oldu.

Ankete katılanların yüzde 60'ı, ikamet ettikleri şehirde kriterlerine uygun konut ilanlarına rastladıklarını ifade ederken, yüzde 40'ı bu konuda zorluk yaşadıklarını vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, anketin, kullanıcıların konut arayışında öncelik verdikleri unsurları net ortaya koyduğunu belirterek, "Fiyat ve yatırım getirisi, konut seçiminde belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor, bu durum, artan yaşam maliyetleriyle birleştiğinde kullanıcılarımızın hareketlerini yönlendiren önemli bir etken haline geliyor. Emlakjet olarak, bu veriler ışığında kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.